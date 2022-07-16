Италия

31-річний футболіст може продовжити кар'єру у Серії А.

Жоржиньо Вейналдум перебуває у сфері інтересів Мілана, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, "росонері" хочуть орендувати 31-річного футболіста з опцією викупу.

Наразі реакції ПСЖ невідома, але раніше повідомлялося, що французький клуб не проти відпустити нідерландця.

Нагадаємо, що контракт Вейналдума з ПСЖ розрахований до літа 2024 року.

У сезоні-2021/22 він провів 38 ігор за ПСЖ: на його рахунку 3 голи та 3 асисти.