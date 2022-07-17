Италия

Футболіст був частиною ротації команди минулого сезону.

На початку сезону-2020/21 генуезька Сампдорія залучила до свого складу норвезького півзахисника Крістоффера Аскільдсена, однак навряд чи можна сказати, що з того часу перспективний юнак зумів завоювати собі місце в стартовому складі команди.

Проте "моряки" все одно бачать у 21-річному виконавцеві певну перспективу, тому радо запропонували йому продовжити чинний контракт до 2026 року, на що отримали швидку позитивну відповідь.

Однак прийдешній футбольний рік гравець проведе вже не в Генуї — клуб вирішив віддати Крістоффера до оренди в Лечче, який до того ж отримав на власний розсуд опцію викупу футболіста, але в такому разі Сампдорія також отримає аналогічний механізм повернення виконавця до свого складу.

Аскільдсен за минулий сезон відіграв 22 матчі (954 хвилини).