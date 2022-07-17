Италия

"Дорія" запропонувала хорватському хавбеку контракт до 2025 року.

Атакуючий півзахисник Марко П'яца цього літа може з кінцями залишити туринський Ювентус.

У стані "старої синьйори" не розраховують на 27-річного хорвата і, як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, туринці готові відпустити свого гравця без виплати компенсації.

За інформацією джерела, у підписації П'яци зацікавлена Сампдорія, яка запропонувала гравцеві контракт до літа 2025 року.

Минулого сезону П'яца провів 26 поєдинків за Торіно, де він виступав на правах оренди, і зумів забити три голи.