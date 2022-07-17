Італія

Туринський клуб стежить за ситуацією довкола бразильського захисника.

Ювентус виявляє інтерес до Бремера, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, в особі бразильського футболіста "б'янконери" бачать заміну для Маттейса де Лігта, який, швидше за все, перейде до Баварії.

При цьому Ювентус розуміє, що Інтер підібрався найближче до трансферу Бремера. Туринський клуб чекає на результати зустрічі у понеділок між керівниками Інтера та Торіно. Якщо "нерадзурі" не зможуть закрити угоду, то Ювентус почне гонку.

Зазначимо, що також у сфері інтересів Ювентуса Габріель з Арсеналу та Пау Торрес із Вільярреалу.