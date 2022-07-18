Італія

Туринський клуб впевнено включився у гонку за бразильського футболіста.

Глейсон Бремер може поповнити склад Ювентуса, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, туринський клуб вирвався вперед у боротьбі за 25-річного футболіста.

Ювентус готовий запропонувати 40 мільйонів євро Торіно, а футболістові контракт на п'ять років із заробітною платою чотири мільйони євро за сезон плюс один млн. у вигляді бонусів.

Раніше Інтер вважався єдиним серйозним претендентом на Бремера, проте тепер, після продажу Маттейса де Лігта в Баварію, Ювентус включився в боротьбу і потребує заміни.

Минулого сезону гравець провів 33 матчі, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист.