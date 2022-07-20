Клуб Прийшли Пішли

Аталанта Марко Карнесаккі (в, Кремонезе, по), Лука Вальдзанія (п, Кремонезе, по), Лоренцо Авогарді (в, Паганезе, по), Калеб Околі (з, Кремонезе, по), Лука Відо (н, Кремонезе, по), Родріго Гут (з, НЕК, по), Федеріко Маттіелло (з, Алессандрія 1912, по), Марко Карраро (п, Козенца, по), Сем Ламмерс (н, Айнтрахт, по), Сальваторе Еліа (п, Беневенто, по), Крістіан Капоне (п, Тернана, по), Едерсон (п, Салернітана, 21), Меріх Демірал (з, Ювентус, 20), Філіппо Мелегоні (п, Дженоа, по), Давіде Бетелла, (з, Монца, по), Андреа Колпані (п, Монца, по), Бошко Сутало (з, Верона, по), Аркадіуш Река (з, Спеція, по), Ебріма Коллі (п, Спеція, по), Енріко Дель Прато (н, Парма, по), Маттео Руджері (з, Салернітана, по), Надір Зортеа (п, Салернітана, по), Енріко Занноні (з, Турріс, по), Габріель Лунетта (п, Алессандрія, по) Маттео Ловато (з, Салернітана, 7), Олаф Кобацкі (п, Арка Гдиня, 0,2), Марко Пессіна (п, Монца, ор), П'єрлуіджі Голліні (в, Фіорентина, ор), Роберто Пікколі (н, Верона, ор)

Лечче Жоель Перссон (н, Рома, 0,8), Федеріко Башіротто (з, Асколі, 0,3), Лоренцо Коломбо (н, Мілан, ор), Владіміро Фальконе (в, Сампдорія, ор), Крістофер Аскільдсен ( п, Сампдорія, ор), Джанлука Фработта (з, Ювентус, ор), Массімо Кода (н, Дженоа, 1,5), Габріель (в, Курітіба, ва), Ромаріо Бензар (з, Фарул, ва), Рауль Асенсіо (в, Чіттіделла, ва), Серхіо Мазеллі (п, Юве Стабія, ва), Фабіо Лучоні (з, Фрозіононе, ор), Роберто П'єрно (п, В. Франкавілла, ор), Іларіо Монтерізі (з, Фрозіноне, ор), Антоніо Рагуза (п, ва)

Болонья Андреа Камбіассо (з, Ювентус, ор), Артур Теат (з, Остенде, 6), Мішель Ебішер (п, Янг Бойз, 4), Левіс Фергюсон (п, Абердін, 3,5), Маттео Ангелі (з, Іполезе, 0,3), Хараламбос Лікоянніс (з, Кальярі, ва), Орджі Оквонкво (п, Чітаделла, по), Сідні ван Гойдонк (н, Херенвен, по), Джанмарко Каньяно (п, Кротоне, по), Федеріко Равалья (в, Фрозіноне, по), Еммануеле Акампора (з, Сона Кальчо, по) Аарон Хікі (з, Брентфорд, 16,5), Луіс Рохас (п, Кротоне, по), Мішель Ебішер (п, Янг Бойз, по), Артур Теат (з, Остенде, по), Анрі-Фаннар Бальдюрсон (п, НЕК, ор), Джанмарко Канджано (п, Барі, ор), Луіс Бінкс (з, Комо, ор), Флавіо Ді Діо (п, Джульяно, ?), Омар Хайлоті (з, Новара, ?), Федеріко Сантандер (н, ва), Сімоне Раббі (н, СПАЛ, ва), Ніколас Віола (п, Кальярі, ва), Дієго Фільчінеллі (н, Модена, ва), Стефано Денсвілл (з, Трабзонспор, ва), Сезар Фалетті (п, Тернана, 1,2), Матіас Сванберг (п, Вольфсбург, 9)

Верона Джованні Сімеоне (н, Кальярі, 10,5), Джанлука Капрарі (н, Сампдорія, 5), Тома Анрі (н, Венеція, 5), Мартін Хонгла (п, Антверпен, 3,7), Джош Дойг (з, Хіберніан, 3, 6), Лоренцо Монтіпо (в, Беневенто, 1), Даніеле Гіларді (з, Фіорентина, 0,5), Мілан Джуріч (н, Салернітана, са), Роберто Пікколі (н, Аталанта, ор) Маттіа Дзаканьї (п, Лаціо, 7,1), Ніколо Казале (з, Лаціо, 7), Маттео Кансільєрі (п, Лаціо, ор), Джанлука Фработта (з, Ювентус, по), Фабіо Депаолі (з, Сампдорія, по), Бошко Сутало (з, Аталанта, по), Мартін Хонгла (п, Антверпен, по), Даніеле Гіларді (з, Мантова, ор), Івор Пандур (в, Фортуна Сіттард, ор), Кевін Рюгг (п, Янг Бойз, ор), Нунціо Бренді (п, Таранто, ?), Даніель Бесса (п, Ітіхаб Кальба, ва), Дестіні Удоджі (з, Удінезе, 4),

Монца Андреа Карбоні (з, Кальярі, 4), Стефано Сенсі (п, інтер, ор), Маттіа Пессіна (п, Аталанта, ор), Мірко Маріч (н, Кротоне, по), Армандо Анастасіо (з, Порденоне, по), Самуеле Бірінделлі (з, Піза, 1,5), Алессандро Соррентіно (в, Пескара, 1), Алессіо Краньо (в, Кальярі, ор), Андреа Ранокк'я (з, Інтер, ва) Гастон Рамірес (п, ва). Джузеппе Белуші (з, Асколі, ва), Нікола Мості (п, Модена, ?), Даніеле Соммаріва (в, Пескара, ?), Стефано Руббі (в, Лекко, ор), Лука Ломбарді (п, Пескара, ?), Андреа Фаваллі (н, Дженоа, по), Лоренцо Пірола (з, Інтер, по)

Інтер Ромелу Лукаку (н, Челсі, ор), Андре Онана (в, Аякс, са), Генріх Мхітарян (п, Рома, ва), Рауль Белланова (з, Кальярі, ор), Кріст'ян Асслані (п, Емполі, ор), Андреа Пінамонті (н, Емполі, ор) Стефано Сенсі (п, Монца, ор), Андреа Раноккья (з, Монца, ва), Іван Перішич (п, Тоттенгем, ва), Артуро Відаль (п, Фламенго, ва), Йонуц Раду (в, Кремонезе, ор), Маттіас Весіно (п, ва), Александар Коларов (зк), Себастьян Еспозіто (н, Андерлехт, ор)

Кремонезе Томмазо Міланезе (п, Рома, 0,7), Франк Тсаджут (н, Мілан, 0,8), Йохан Васкес (з, Дженоа, ор), Маттео Гізольфі (п, Фьоренцуола, ва), Паоло Гільйоне (п, Дженоа, ?), Влад Кірікеш (з, Сассуоло, ?), Йонуц Раду (в, Інтер, ор), Еммануеле Терранова (з, Барі, по), Майса Ндіайе (з, Рома, ?) Марко Цунно (п, Пьяченца, ор), Франческо Черретеллі (п, Каррарезе 1908, ор), Стефано Джіреллі (п, Лекко, ор), Алессандро Крешенці (з, ва), Тьяго Касасола (з, Фрозіноне, по), Хамза Рафія (п, Ювентус, по), Андреа Мероні (п, Сассуоло, по)

Салернітана Маттео Ловато (з, Аталанта, 7), Домагой Брадаріч (з, Лілль, 5), Дієго Валенсія (н, Універсідад Католіка, 2,5), Паскуаеле Маззоккі (з, Венеція, 1), Павел Ярошинські (з, Дженоа, 1), Жуніор Самбіа (з, Монпельє, са), Ерік Ботхейм (н, Краснодар, ва), Лука Богдан (з, Тернана, по), Сімі (н, Парма, по), Алессандро Мікаї (в, Реджіна, по), Мірко Еспозіто (з, Мантова, по) Едерсон (п, Аталанта, 21), Мілан Джуріч (н, Верона, ва), Від Белек (в, АПОЕЛ Нікосія, ?), Франческо Ді Таккьо (п, Тернана, ?), Дієго Перотті (п, ва), Жоель Обі (п, ва), Сімоне Верді (п, Торіно, по), Надір Зортеа (п, Аталанта, по), Грігоріс Кастанос (п, Ювентус U-23, по)

Лаціо Луіш Максіміану (в, Гранада, 10,1), Алессіо Романьйолі (з, Мілан, ва), Ніколо Казале (з, Верона, 7), Маттео Кансєльєрі (п, Верона, ор), Маріо Гіла (з, Реал, 6). Ведат Мурікі (н, Мальорка, по), Маркос Антоніо (п, Шахтар, 7,5), Софьян Кьюін (п, Венеція, по) Луіс Феліпе (з, Бетіс, ва), Лукас Лейва (п, Греміо, ва), Томас Стракоша (в, Брентфорд, ва), Пепе Рейна (в, Вільярреал, ва), Деніс Вавро (з, Копенгаген, 4,5), Джоване Кабрал (н, Спортінг, по), Крістіано Ломбарді (н, ва), Джорджан Лукаку (з, ва)

Мілан Дівок Орігі (н, Ліверпуль, ва), Томмазо Побега (п, Торіно, по), Ніколаос Мікеліс (з, Віллем II, по) Алессіо Романьйолі (з, Лаціо, ва), Франк Кесс'є (п, Барселона, ва), Самуель Кастільєхо (п, Валенсія, ва), Лео Дуарте (з, Істанбул Башахшехір, 2), Франк Тсаджут (н, Кремонезе, 850), Маттіа Кальдара (з, Спеція, ор), Лоренцо Коломбо (н, Лечче, ор)

Наполі Лео Естігор (з, Брайтон, 5), Хвіча Кварацхелія (п, Динамо Батумі, 10), Матіас Олівера (з, Хетафе, 11), Андре-Франк Замбо Ангісса (п, Фулгем, 15), Нікіта Контіні (в, Кротоне, по), Карім Зедадка (з, Шарлеруа, по) Лоренцо Інсіньє (п, Торонто, ва), Каліду Кулібалі (з, Челсі, 38), Дріс Мертенс (н, ва). Фаузі Гулям (з, ва), Кевін Малькюі (п, ва)

Емполі Петар Стояновіч (з, Динамо Загреб, 1,2), Ліберато Какаче (з, Сент-Трюйден, 3), Разван Марін (п, Кальярі, ор), Себастьяно Луперто (з, Наполі, ор), Маттіа Дестро (н, Дженоа, ва), Гульєльмо Вікаріо (в, Кальярі, 8,5), Тайронн Ебуехі (з, Бенфіка Б, ва), Самюель Перісан (в, Порденоне, ?), Стефано Морео (н, Брешія, по), Давіде Мерола (п, Фоджа, по), Роберто Піррелло (з, Козенца, по), Томмазо Фантаччі (п, Губбіо, по) Сімоне Романьйолі (з, Парма, ва), Роберто Піррелло (з, Порденоне, ?), Стефано Морео (н, Брешія, ?), Крістіан Асслані (п, Інтер, ор), Кевін Піскопо (н, Порденоне, ?)

Рома Неманья Матіч (п, МЮ, ва), Зекі Челік (з, Лілль, 7), Міле Свілар (в, Бенфіка, ва), Джастін Клюйверт (п, Ніцца, по), Ріккардо Кальфадорі (з, Дженоа, по) Давіде Сантон (з, ва), Генріх Мхітарян (Інтер, ва), Сержіо Олівейра (п, Порту, ва), Хорхе Майораль (н, Реал, по), Ейнслі Мейтленд-Найлз (з, Арсенал, по), Томмазо Міланезе (п, Кремонезе, 0,7),

Сампдорія Франческо Капуто (н, Сассуоло, 3,5), Абдельхамід Сабірі (п, Асколі, 1), Ернесто Торрегросса (н, Піза, по), Фабіо Депаолі (з, Верона, по), Валеріо Верре (п, Емполі, по), Мануель Де Лука (н, Перуджа, по) Владислав Супряга (н, Динамо, по), Мартін Торсбі (п, Уніон Берлін, 3), Альбін Екдаль (п, Спеція, ва), Мая Йосіда (з, Шальке, ва), Владіміро Фальконе (в, Лечче, ор), Леонардо Бенедетті (п, Барі, ор), Стефано Сенсі (п, Інтер, по), Себастьян Джовінко (н, ва), Джанджакомо Маньяні (з, Верона, по)

Сассуоло Агустін Альварес (н, Пеньяроль, 12), Крістіан Торстведт (п, Генк, 10), Матеус Енріке (п, Греміо, 8), Мартін Ерліч (з, Спеція, по), Рікардо Маркіза (з, Емполі, по), Андреа Мероні (з, Кремонезе, по) Франческо Капуто (н, Сампдорія, 3,5), Джзуеппе Ауреліо (з, Понтедера, ва), Влад Кірікеш (з, Кремонезе, ?), Лука Моро (н, Фрозіноне, ор), Франческо Маньянеллі (п, зк),Федеріко Пелузо (з, ва), Філіп Джурічіч (н, ва), Йенс Одгор (н, АЗ, 4,1), Лукас Хараслін (п, Спарта Прага, 1,5), Мехді Бурабія (п, Спеція, 1,5), Рікардо Черво (п, Фрозіноне, ор)

С пеція Альбін Екдаль (п, Сампдорія, ва), Еліо Капрадоссі (з, СПАЛ, по), Кевін Агудело (п, Дженоа, 2,7), Лауренс Серпе (з, Дженоа, ?), Еміл Холм (з, Сендерйюске, по), Леандро Санка (п, Каза Пія, по), Самюель Мраз (н, Слован Братіслава, по) Мартін Ерліч (з, Сассуоло, по), Ебріма Коллі (п, Аталанта, по), Едді Сальседо (н, Дженоа, по), Рей Манай (н, Барсело, по),

Торіно Неманья Радоніч (н, Марсель, ор), Петро Пеллегрі (н, Монако, 5), Етріт Беріша (в, СПАЛ, 0,3), Сімоне Верді (н, Салернітана, по), Бен Лхассін Коне (н, Кротоне, по), Вінченцо Мілліко (п, Козенца, по), Брайан Баєє (п, Катандзаро, 0,7), Джакопо Сегре (п, Перуджа, по) Андреа Белотті (н, ва), Томмазо Побега (п, Мілан, по), Крістіан Ансальді (з, ва), Йосіп Брекало (п, Вольфсбург, по), Ніколо Рауті (н, СПАЛ, ор), Магнус Вармінг (п, Дармштадт, ор), Деніс Прат (п, Лестер, по), Марко П'яца (н, Ювентус, по)

У дінезе Яка Бійол (з, ЦСКА Москва, 4), Леонардо Бута (з, Брага, 2), Санді Ловріч (п, Лугано, ва), Адам Масіна (з, Уотфорд, ?), Феліпе Візеу (н, Йокогама, по), Томас Баттістела (п, Каррарезе 1908, по), Ігнасіо Пусетто (п, Уотфорд, по), Невен Перес (з, Атлетіко Мадріо, по), Йенс Стрігер Ларсен (з, Трабзонсор, ва), Ріяд Байіч (н, Гіресунспор, ва), Марко Балларіні (п, Тренто, ор)

Фіорентина Роландо Мандрагора (п, Ювентус, 8,5), Лука Йовіч (н, Реал, ва), П'єрлуіджі Голліні (в, Аталанта, ор), Крістіан Куаме (н, Андерлехт, по), Ерік Пульгар (п, Галатасарай, по), Якуб Расмуссен (з, Вітесс, по), Шимон Журковський (п, Емполі, по), Лука Раньєрі (з, Салернітана, по), Марко Бенассі (п, Емполі, по), Сімоне Гідотті (в, Губбіо, по), Мікеле Черофоліні (в, Алессандрія, по) Хосе Кальєхон (п, ва), Лукас Торейра (п, Арсенал, по), Тофол Монтіель (п, ва), Альваро Одріацола (з, Реал, по), Кшиштоф Пьонтек (н, Герта, по), Федеріко Бранколіні (в, Лечче, ва)