Італія

Бразильський футболіст продовжить кар'єру у складі "б'янконері".

Ювентус домовився з Торіно про придбання Глейсона Бремера, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, за 25-річного футболіста "б'янконери" заплатять 40 мільйонів євро, а також певні бонуси. Торіно прийняв цю пропозицію, тому Інтер, ймовірно, вибув із перегонів.

Наразі Ювентус обговорює особисту угоду з Бремером. Туринський колектив запропонував центрбек угоду на п'ять років із заробітною платою п'ять мільйонів євро за сезон та бонуси.

Очікується, що Бремер ухвалить ці умови.

Минулого сезону гравець провів 33 матчі, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист.