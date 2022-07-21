Італія

Футболіст залишився без клубу наприкінці минулого сезону.

Взаємини бельгійського центрального захисника Джейсона Денаєра з французьким Ліоном за ходом його угоди з клубом складались зі змінним успіхом.

На певному етапі 27-річний виконавець вважався ключовим гравцем основного складу, тому встиг за чотири роки награти 137 зустрічей, забивши вісім голів та зробивши дві гольові передачі.

Проте, коли почало йтись про необхідність продовжувати контракт, то бельгієць та представники "ткачів" почали втрачати порозуміння на тлі всього 20 матчів за участі Джейсона в минулому сезоні (3 голи, 1 гольовий пас).

Зрештою, це призвело до того, що наразі футболіст не має угоди із жодним клубом.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Торіно найближчим часом може виправити цю ситуацію, якщо Денаєр погодиться на контракт до 2026 року із зарплатнею на рівні 1,8 млн євро на рік.