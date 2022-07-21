Стали відомі деталі контракту між нападником Пауло Дібалою та Ромою.

Відступні за 28-річного аргентинця становлять 20 мільйонів євро, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Дібала у Ромі: плюси та мінуси для обох сторін

При цьому римляни мають право заблокувати трансфер Дібали, підвищивши йому зарплату або продовживши контракт.

Нагадаємо, що 28-річний футболіст підписав угоду на три роки з "вовками".