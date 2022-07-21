Аргентинський футболіст може залишити римський клуб за 20 мільйонів євро.
Пауло Дібала, ФК Рома
21 липня 2022, 12:55
Стали відомі деталі контракту між нападником Пауло Дібалою та Ромою.
Відступні за 28-річного аргентинця становлять 20 мільйонів євро, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
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При цьому римляни мають право заблокувати трансфер Дібали, підвищивши йому зарплату або продовживши контракт.
Нагадаємо, що 28-річний футболіст підписав угоду на три роки з "вовками".