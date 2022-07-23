Італія

Футболіст минулого сезону тільки-но перейшов до складу "дорослої" команди.

Сезон-2021/22 став особливим для центрального півзахисника бірмінгемської Астон Вілли Карні Чуквуемеки, який завершив період виступів за молодіжні команди "левів" переходом до їхнього "дорослого" складу.

Прогрес 18-річного виконавця вже на поточному етапі є достатньо помітним для того, аби на нього постійно звертали увагу топ-клуби з інших європейських чемпіонатів.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, не залишається осторонь при цьому й чинний чемпіон його країни, Мілан.

Англієць, який також має нігерійське коріння, припав до ока особисто головному скауту "россонері" Джеффрі Монкади, який почав спостереження за ним під час останнього чемпіонату Європи серед юнаків до 19 років у Словаччині.

Його поточну трансферну вартість Transfermarkt оцінив у 6 млн євро.

У цьому сезоні Чуквуемека зіграв у 21 матчі, забивши два голи та віддавши три гольові передачі.