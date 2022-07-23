У "нерадзурі" є усна домовленість із Челсі.
РОМЕЛУ ЛУКАКУ, GETTY IMAGES
23 липня 2022, 19:28
Ромелу Лукаку може провести в Інтері не лише цей, а й наступний сезон, повідомляє Daily Mail.
За інформацією джерела, "нерадзуррі" вже досягли з Челсі принципової угоди про продовження оренди на другий рік.
"Сині" вважали за краще б взагалі продати бельгійця, проте його зарплата є суттєвою перепоною для потенційних покупців.
Нагадаємо, що Лукаку виступав за Інтер з 2019 по 2021 рік, а потім минулого літа перейшов до Челсі за 115 мільйонів євро.
29-річний Лукаку за 44 матчі у складі Челсі забив 15 голів та віддав дві гольові передачі минулого сезону.