Італія

У "нерадзурі" є усна домовленість із Челсі.

Ромелу Лукаку може провести в Інтері не лише цей, а й наступний сезон, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, "нерадзуррі" вже досягли з Челсі принципової угоди про продовження оренди на другий рік.

"Сині" вважали за краще б взагалі продати бельгійця, проте його зарплата є суттєвою перепоною для потенційних покупців.

Нагадаємо, що Лукаку виступав за Інтер з 2019 по 2021 рік, а потім минулого літа перейшов до Челсі за 115 мільйонів євро.

29-річний Лукаку за 44 матчі у складі Челсі забив 15 голів та віддав дві гольові передачі минулого сезону.