Італія

Функціонер пояснив продаж сенегальського футболіста у Челсі.

Ауреліо Де Лаурентіс пояснив продаж Каліду Кулібалі у Челсі.

"Я відпустив його, тому що він попросив. До нас звернулася Барселона, але вона не мала грошей, вона в боргах.

Потім з'явився Челсі, і ми просто не могли відмовити такому гравцю, як Кулібалі, незважаючи на те, що я всіма силами намагався його зберегти та пропонував 6 мільйонів євро на рік "чистими", — наводить слова Де Лаурентіса Football Italia.

У складі Наполі Кулібалі провів 317 матчів, забивши 14 м’ячів та віддавши вісім гольових передач.