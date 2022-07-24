Італія

27-річний футболіст, найімовірніше, продовжить кар'єру у Серії А.

Джейсон Денайєр найближчим часом може поповнити склад Торіно, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, агенти 27-річного футболіста завершують переговори із туринським клубом. Очікується, що Денайєр замінить Глейсона Бремера, який перейде до Ювентуса.

Нагадаємо, що бельгієць перебуває у статусі вільного агента після виходу з Ліону.

Минулого сезону Денаєр провів 21 матч, у яких забив три м'ячі і віддав одну результативну передачу.