Італія

Півзахисник може залишити клуб цього літа.

Італійський Наполі поточного трансферного вікна переживає суттєву ротацію власної кадрової обойми, а склад команди вже встигли залишити багаторічні лідери в особі Лоренцо Інсіньє, Каліду Кулібалі та Дріса Мертенса.

Наступним претендентом на вихід серед "південців" є півзахисник атакувального плану Пйотр Зелінські, за яким останнім часом активно почав полювати лондонський Вест Гем.

Однак перед "молотобійцями" існує дуже непросте завдання на шляху до цього переходу — задовільнити фінансові апетити італійського клуба.

Наполі, як повідомляє місцева преса, уже встиг отримати та відхилити через незадоволення власних вимог пропозицію в розмірі 25 млн євро + різноманітні бонуси.

Неаполітанці при цьому розраховують на отримання аж ніяк не менше, аніж 40 млн євро.

Чинний контракт поляка завершується через два роки.

У минулому сезоні він відіграв 42 матчі, забивши вісім голів та віддавши п’ять гольових передач.