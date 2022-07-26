Італія

Відкриття минулого розіграшу третього єврокубку може посилити склад новачка Серії А.

Новачок Серії А Кремонезе зацікавлений в трансфері нігерійського нападника Генка Сіріла Дессерса.

У минулому сезоні гравець грав у оренді за роттердамський Феєнорд, разом із яким дійшов до фіналу Ліги конференцій УЄФА та був одним із лідерів симпатичної команди Арне Слота. Наприклад, став найкращим бомбардиром третього єврокубку із доробком у десять м'ячів, а також віддав дві гольових передачі.

Наразі Дессерс повернувся до Генка, де встиг відмітитися голом у першому ж турі бельгійського чемпіонату проти Брюгге (2:3).

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює нігерійця у 6 млн євро.