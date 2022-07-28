Італія

Форвард користується попитом на трансферному ринку.

Ще влітку 2019 року італійському Наполі вдалось отримати до свого складу нападника Ірвінга Лосано, проте з того часу пройшло вже відносно багато часу, а статус мексиканського виконавця в складі "південців" досі є невизначеним.

Ситуація може змінитись уже в прийдешньому сезоні, бо "Партенопеї" залишились без провідних виконавців лінії атаки накшталт Дріса Мертенса та Лоренцо Інсіньє за підсумками поточного трансферного вікна.

Однак, зовсім не факт, що 26-річний футболіст на момент початку чергового футбольного року залишатиметься в Неаполі.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Ірвінг напередодні змінив агента, обравши на цю роль виконавчого директора спортивного агентства Unique Sports Group Гордона Стіпича, який також співпрацює з виконавцями накшталт Ріса Джеймса, Дайо Упамекано чи Хакана Чалханоглу.

Цікаво, що ця зміна представника футболістом відбулась на тлі появи інформації щодо одразу кількох представників англійської Прем’єр-ліги та німецької Бундесліги, які цікавились можливістю трансферу Англія.

У минулому сезоні Лосано зіграв 37 матчів, забивши голів та віддавши гольових пасів по 6 разів відповідно.