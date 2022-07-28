Італія

Гравець ще на рік повернеться на батьківщину.

Придбання римським Лаціо іспанського нападника Хонатана Родрігеса Менендеса, більше відомого як Хоні, зразка літнього сезону 2019 року є гарним прикладом незрозумілих дій керівництва "орлів" під час минулих трансферних кампаній.

Із того часу футболіст відіграв усього 32 матчі, зробивши чотири гольові передачі, тоді як останні два футбольні роки для нього супроводжувались постійними відрядженням на батьківщину, де він виступав на правах оренди.

Осасуна та місцевий Спортінг надавали тимчасовий прихисток 31-річному виконавцеві.

Зокрема, у Хіхоні Хоні перебував останні півроку, устигнувши відіграти шість матчів (216 хвилин), чого виявилось у підсумку достатньо для того, аби він сподобався керівництву клуба.

Спортінг під час поточної трансферної кампанії знову зв’язався з Лаціо, запропонувавши взяти гравця в оренду на більший термін, на що отримав схвальну відповідь.

Римський колектив у своєму останньому звернені до вболівальників сповістив про від’їзд виконавця назад до Іспанії, де він продовжуватиме виступати в другому за силою дивізіоні.