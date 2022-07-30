Італія

Сторони вже ведуть переговори щодо потенційної угоди.

Барселона та Ювентус ведуть переговори щодо оренди Мемфіса Депая, повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, можливий варіант, що 28-річний футболіст продовжить контракт на рік, після чого вирушить в оренду із зобов'язанням викупу за 20 мільйонів євро.

На даний момент Депай не дуже впевнений у такому кроці. Він хоче боротися за місце у складі Барселони, хоча у клубі сказали, що він має піти.

Минулого сезону Депай провів 37 поєдинків на клубному рівні, у яких він забив 13 голів і віддав дві результативні передачі.