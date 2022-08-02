Італія

Футболіст все ж стане новачком "россонері".

Бельгійський атакувальний півзахисник Шарль де Кетеларе все ближче, щоб закрити свій перехід із Брюгге в Мілан.

Футболіст вже прибув до Італії, а саме у місто Мілан ввечері 1 серпня. Очікується, що сьогодні він пройде медогляд та підпише контракт із клубом.

Італійські ЗМІ очікують, що угода між 21-річним футболістом та "россонері" буде підписана до літа 2027 року.

Його зарплата має скласти 2,5 мільйони євро на рік, а за трансфер Мілан заплатить 35 мільйонів євро.