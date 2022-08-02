Італія

Футболіст має змінити клуб вже влітку.

Нападник Сассуоло та збірної Італії Джакомо Распадорі цікавий двом італійським клубам — Наполі та Ювентусу.

Якщо неаполітанці вже давно ведуть перемовини по 22-річному форварду, то туринці тільки зараз увімкнулись у боротьбу.

Сасуоло під час цього трансферу вибрав стратегію діяти прозоро. Керуючий директор клубу Джованні Карневалі підтвердив інтерес до вихованця "нероверді".

"Так, Наполі та Ювентус дійсно хочуть купити в нас Распадорі. Очевидно, що до переходу ще далеко, але все може статися.

Наша позиція така, що ми припиняємо переговори за кілька днів, тому що хочемо зосередитися на чемпіонаті Італії. Там подивимось", — сказав Карневалі в інтерв'ю Il Giornale