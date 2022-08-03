Італія

Бергамаскі заплатять за вінгера Лейпцига 15 мільйонів євро.

Атакуючий півзахисник Лейпцига Адемола Лукман продовжить кар'єру в італійській Серії А.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 24-річний англієць нігерійського походження вже знаходиться в Італії, де очікує на медичне обстеження в розташуванні Аталанти.

За інформацією джерела, бергамаски заплатять за Лукмана 15 мільйонів євро.

Минулого сезону вінгер Лейпцига виступав за Лестер на правах оренди, за який провів 42 матчі, забив 8 голів та віддав 5 асистів.