Італія

Гравець може відправитись до оренди вже найближчим часом.

Професійна кар’єра італійського півзахисника туринського Ювентуса Ніколо Фаджіолі тільки починає набирати обертів, тому його клуб ще придивляється до потенціалу 21-річного виконавця.

Пробитись до стартового складу, станом на сьогодні, юнак ще має достатньо мало шансів, тому в найближчій перспективі для нього в Турині можна побачити лише варіанти з орендами до інших клубів.

Однак, як можна зробити висновок із інформації від італійського журналіста Ніколо Скіри, такий сценарій влаштовує Фаджіолі, оскільки він вирішив поставити підпис під новою угодою з Юве.

Ще три роки, на додачу до одного сезону, який залишався до кінця попереднього контракту, триватимуть взаємини між Ніколо та "зебрами", у той час як наразі в чергу вже вишукувались три клуби, які мають намір здійснити його трансфер на тимчасових умовах.

Попередній сезон Фаджіолі провів у Кремонезе, де й починався його професійний футбольний шлях, забивши три голи та віддавши сім гольових передач за 33 матчі.