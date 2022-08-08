Італія

Медичні працівники Мілану невпевнені щодо стану здоров’я футболіста.

Прийдешній сезон для італійського Мілану буде відбуватись у вже незвичних умовах із необхідністю захищати чемпіонський титул, який команда здобула за підсумками минулого року.

Важливу роль у цьому успіху "россонері" відіграв 22-річний опорний півзахисник Сандро Тоналі, який провів 45 матчів, забивши при цьому п’ять голів та віддавши три гольові передачі.

Однак під час міжсезоння італійського виконавця застало зненацька пошкодження, яке він отримав за ходом товариської гри проти Віченци минулими вихідними (6:1).

Футболіст був змушений залишити поле на 51 хвилині, а вже після гри йому довелось відвідати клубних лікарів, які в свою чергу провели кілька контрольних тестів.

На втіху уболівальникам Мілана, клуб повідомляє, що розрив м’язів або сухожиллів у Тоналі виключений, проте його поява в першій грі нового сезону Серії A вдома проти фріульського Удінезе майже на 100% неможлива.

Матч Мілан — Удінезе відбудеться 13 серпня, о 19:30.