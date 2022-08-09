Італія

Аргентинець має шанс перебратись у Неаполь.

Нападник Верони Джованні Сімеоне своєю грою минулого сезону притягнув до себе увагу багатьох європейських клубів, які бажали б підсилити атакувальну ланку.

Так, переговори "Еллас" розпочав Наполі, який хоче взяти в оренду із правом викупу сина наставника Атлетіко, повідомляє Фабріціо Романо.

Мова йдеться про оренду на один сезон за 3,5 млн євро, а також можливий викуп контракту за 12 млн євро.

Минулого сезону Сімеоне провів на клубному рівні 35 матчів, у яких забив 17 голів та віддав 5 асистів.

Раніше повідомлялось про інтерес Боруссії Дортмунд до нападника.