Італія

Футболіст готується до нового сезону.

Нападник міланського Інера Ромелу Лукаку, контракт якого належить Челсі, у передчутті нового сезону Серії А.

"Сезон, проведений в Челсі, дав мені додаткову мотивацію. Тепер я хочу виступати навіть краще, ніж раніше. Думаю, за рік люди забули, що я вмію робити на полі. Я злий.

Коли я йшов, то хотів спробувати проявити себе в Челсі ще один раз. Я провів 11 років у Лондоні, і мені хотілося повернутися туди зіркою. Після останньої гри я почав думати, який варіант буде найкращим для мене.

Сезон у Челсі вийшов дуже складним. Думаю, у майбутньому нічого не змінилося б, тож я вирішив повернутися сюди", — цитує гравця Goal.

Нагадаємо, що Інтер орендував Ромелу Лукаку в Челсі на один рік. У сезоні-2021/22 на його рахунку за Челсі 43 матчі та 15 голів.