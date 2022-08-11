Італія

Нападник незабаром може змінити барви.

Портал Football Italia повідомляє, що Ювентус запропонував Ніцці італійського нападника Мойзе Кіна.

Екс-гравець Евертона був відсторонений від участі у товариській грі проти Атлетіко Мадрид минулого тижня в якості покарання через запізнення на тренування.

"Стара синьйора" розчарувалася у гравцеві та не хоче залишати його у Турині. Пріорітетним варіантом є переїзд до команди Люсьєна Фавра.

Втім, Ніцца наразі розглядає інші варіанти та не розглядає серйозно трансфер Кіна.

Нагадаємо, що саме у Франції італієць непогано проявив себе у оренді в ПСЖ, забивши 17 голів та віддавши 1 асист. Минулого сезону, вже у складі Ювентуса, Мойзе настріляв лише 6 голів та віддав 3 асисти.