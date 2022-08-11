Італія

Французький футболіст може продовжити кар'єру в іншому клубі.

Тангі Ндомбеле не входить до планів головного тренера Тоттенгема Антоніо Конте.

Як повідомляє Foot Mercato, 25-річний футболіст привернув увагу з боку Наполі та Вільярреала. Ці команди вважаються фаворитами на те, щоб отримати футболіста до свого складу.

При цьому італійці та іспанці хочуть орендувати Тангі, тоді як "шпори" хочуть продати француза.

Другу половину минулого сезону Ндомбеле провів за Ліон на правах оренди, де відіграв 11 матчів у Лізі 1 і зробив два асисти.