27-річний футболіст продовжить кар'єру у Неаполі.
ДЖОВАННІ СІМЕОНЕ, GETTY IMAGES
11 серпня 2022, 17:39
У Наполі переходить нападник Верони Джованні Сімеоне, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, всі деталі трансферу узгоджені, найближчим часом угоду буде оформлено.
Неаполітанці орендують сина головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне за 3,5 мільйони євро з опцією викупу за 12 млн євро.
Минулого сезону Сімеоне-молодший забив 17 голів і розділив четверте місце у списку бомбардирів із Теммі Абрахамом.