Італія

З італійським форвардом також ведуть переговори Ніцца та Галатасарай.

Нападник Андреа Белотті, який залишив Торіно на правах вільного агента цього літа, як і раніше, перебуває у пошуках нового клубу.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, для 28-річного італійця пріоритетним варіантом залишається Рома, від якої він чекає на пропозиції, однак у римського клубу залишаються проблеми з продажем Ельдора Шомуродова.

За інформацією джерела, Ніцца та Галатасарай також ведуть переговори щодо підписання Белотті.

Минулого сезону італійський форвард провів 23 матчі, в яких забив 8 голів та віддав 1 асист.