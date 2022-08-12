Нідерландський форвард може перебратися до туринського клубу.
Мемфіс Депай, getty images
12 серпня 2022, 20:25
Нападник Мемфіс Депай, на якого не розраховують у Барселоні, може продовжити кар'єру в італійській Серії А.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Ювентус наблизився до того, щоб підписати 28-річного нідерландця.
За інформацією джерела, переговори щодо Депая просуваються в позитивному руслі. Ювентус хоче підписати нідерландського форварда на два роки.
Стверджується, що ні Тоттенгем, ні клуби з чемпіонату Туреччини не беруть участі у боротьбі за нападника Барселони.
Минулого сезону Мемфіс Депай провів 36 матчів, у яких забив 13 голів і віддав 2 асисти.