Італія

До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Італії.

Італійська Серія A напередодні стартувала в своєму новому розіграші одразу с двох поєдинків у одному з яких на Сан Сіро чинний чемпіон країни, Мілан, приймав фріульський Удінезе.

Гості присоромили колектив Стефано Пьолі, коли вже на другій хвилині зуміли відкрити рахунок, проте "россонері" на це відповіли не менш блискавично, і навіть зуміли одразу ж вийти вперед за рахунком на табло.

Проте Мілану так і не судилось завершити першу половину гри перемогою, тож чергова помилка в захисті коштувала господарям перемоги в першому таймі.

Утім, після перерви помилявся на останньому рубежі тільки Ужінезе, при чому втретє пропустила команда Андреа Соттіля ще швидше, аніж забила перший гол відносно початку тайму.

І вже в середині другої половини гри гості отримали в свої ворота ще один м’яч, завдяки чому всі питання щодо переможця пари були зняті.

Огляд матчу:

Мілан — Удінезе 4:2

Голи: Ернандес, 11 (пен.), Ребич, 15, 68, Діас, 46 — Бекао, 2, Масіна, 45+4

Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Тео — Беннасер, Крунич (Побега, 84) — Мессіас (Салемакерс, 71), Діас (Де Кетеларе, 71), Леау (Орігі, 84) — Ребич (Жиру, 71).

Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Нуйтінк, Перес (Ебосс, 67) — Соппі, Перейра, Волас (Ловрич, 76), Макенго (Самаржич, 76), Масіна (Ебоселе, 83) — Саксесс (Бету, 66), Деулофеу.

Попередження: Соппі, Перес, Ебоселе.

Джерело: MEGOGO.