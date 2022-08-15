Італія

Подробиці гучного розставання Франческо Тотті та Іларі Блазі.

Минулого тижня дружина легендарного ексгравця Роми Франческо Тотті Іларі Блазі повідомила про розірвання їхнього 17-річного шлюбу. До речі, історія їхніх відносин розпочалася далекого 2002 року.

Як повідомляє Corriere della Sera, причиною зіркового розриву став таємний зв'язок Іларі з фітнес-тренером Крістіано Йовіно.

Хоча раніше ЗМІ розкопали інформацію, що це "Імператор" зраджував дружині з дівчиною на ім'я Ноемі Боккі, з якою він познайомився на тенісному корті.

Італійські медіа стверджують, що Іларі познайомилася з Крістіано Йовіно півтора року тому. Франческо Тотті дізнався про зраду, виявивши листування коханців у соцмережах.

У Тотті та Блазі троє спільних дітей – син Крістіан, дочки Шанель та Ізабель.