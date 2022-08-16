Італія

Півзахисник невдало розпочав сезон.

Півзахисник міланського Інтера Генріх Мхітарян дебютував у матчі першого туру Серії А проти Лечче (2:1).

Футболіст вийшов на поле у другому таймі та зміг закінчити гру, але у одному з моментів отримав травму.

Як повідомляє прес-служба італійського клубу, гравець 16 серпня пройшов обстеження в Інституті Humanitas в Роззано.

Виявилося, що він розтягнув м’язи-згиначі лівого стегна. Термін відновлення вірменського хавбека стане відомий пізніше.

Нагадаємо, що 33-річний Мхітарян перейшов до "нерадзуррі" влітку 2022 року вільним агентом з Роми.