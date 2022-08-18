Італія

Неаполітанці націлилися на таланта Сассуоло.

Наполі продовжує активну роботу на трансферному ринку. Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, неаполітанці націлилися на молодого нападника Сассуоло Джакомо Распадорі.

Після того, як Наполі завершить трансфери центрального півзахисника Тангі Ндомбеле та форварда Джованні Сімеоне, у клубі мають намір зробити пропозицію щодо гравця Сассуоло.

Неаполітанці хочуть орендувати 22-річного італійця за 5 мільйонів євро із правом викупу за 30 мільйонів євро.

Минулого сезону Распадорі провів 38 матчів, у яких забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.