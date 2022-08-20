Італія

Туринський клуб узяв чергового гравця на перспективу.

Під час літньої трансферної кампанії клуби намагаються не тільки завершити комплектацію власних основних складів, а ще й підготувати відповідні кадрові резерви.

Зокрема, скаути туринського Ювентуса вже давно поглядали вбік 20-річного півзахисника генуезької Дженоа Мікеле Безаджо, а коли "грифони" вилетіли з Серії A за підсумками минулого сезону, вирішили атакувати їх із пропозицією трансфера молодого гравця.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, клуби під завершення літньої кампанії досягли домовленості про перехід італійця на правах оренди з можливим подальшим правом викупу.

За минулий сезон футболіст відіграв у складі Дженоа-Прімавера 33 матчі, забивши 12 голів та віддавши сім гольових передач.

Портал Transfermarkt оцінює його в скромні 200 тис євро.