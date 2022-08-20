Італія

Лечче намагається роздобути центрбека Барселони.

Центральний захисник каталонської Барселони Самюель Умтіті до кінця трансферного вікна може вирушити до італійської Серії А.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, один із новачків вищого дивізіону Італії веде переговори щодо 28-річного француза.

Мова йдеться про Лечче, який дуже хоче бачити у своїй команді Умтіті, проте робота над цим трансфером може затягнутися аж до останніх днів трансферного вікна.

Минулого сезону Умтіті провів лише один матч, у якому заробив одну жовту картку.