Проблеми в керівництві туринського клубу завадили остаточно оформити трансфер.
Хвіча Кварацхелія, Getty Images
22 серпня 2022, 11:07
Італійський Наполі під час поточної трансферної кампанії скористався можливістю запросити до свого складу багатообіцяючого грузинського нападника Хвічу Кварацхелію, який останні кілька місяців минулого сезону грав у складі Динамо Батумі.
"Партенопеї" заплатили за 21-річного виконавця з надзвичайними технічними здібностями 10 млн євро, а вже на початку нового футбольного року він устиг за два матчі забити три голи та віддати один гольовий пас на тлі свого дебюту в італійській Серії A.
Утім, доля молодого грузина могла би скластись й інакшим чином, якщо б не проблеми в керівництві туринського Ювентуса наприкінці сезону-2020/21.
Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, тодішній спортивний директор Фабіо Паратічі майже закрив угоду щодо підписання потенційного нового футболіста "зебр", однак потім був позбавлений посади й пішов до лондонського Тоттенгема.
Наполі ж, у свою чергу, ще заздалегідь, у січні 2022 року, досяг домовленості про перехід із футболістом, тож не мав жодних проблем під час його переведення до власного складу.