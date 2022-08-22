Італія

Проблеми в керівництві туринського клубу завадили остаточно оформити трансфер.

Італійський Наполі під час поточної трансферної кампанії скористався можливістю запросити до свого складу багатообіцяючого грузинського нападника Хвічу Кварацхелію, який останні кілька місяців минулого сезону грав у складі Динамо Батумі.

"Партенопеї" заплатили за 21-річного виконавця з надзвичайними технічними здібностями 10 млн євро, а вже на початку нового футбольного року він устиг за два матчі забити три голи та віддати один гольовий пас на тлі свого дебюту в італійській Серії A.

Утім, доля молодого грузина могла би скластись й інакшим чином, якщо б не проблеми в керівництві туринського Ювентуса наприкінці сезону-2020/21.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, тодішній спортивний директор Фабіо Паратічі майже закрив угоду щодо підписання потенційного нового футболіста "зебр", однак потім був позбавлений посади й пішов до лондонського Тоттенгема.

Наполі ж, у свою чергу, ще заздалегідь, у січні 2022 року, досяг домовленості про перехід із футболістом, тож не мав жодних проблем під час його переведення до власного складу.