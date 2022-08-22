Італія

Закінчився матч італійської Серії А.

У рамках другого туру італійської Серії А туринський Ювентус у гостях зустрічався з Сампдорією.

У першому таймі команди грали активно. Сампдорія могла забивати на 7 хвилині, але Леріс не зміг переграти Періна. Згодом мав момент Куадрадо, щоб виводити вперед Ювентус, але божевільний сейв видав Аудеро.

У другому таймі Ювентус забив. Але гол від Рабьо відмінив рефері, який побачив офсайд, звернувшись за допомогою до VAR. Міг забивати Костич у компенсований час, але і тут врятував Аудеро. Поєдинок так і закінчився — 0:0.

Сампдорія — Ювентус 0:0

Сампдорія: Аудеро — Берешинські, Феррарі, Коллі, Ауджелло (Мурру, 74) — Вієйра (Депаолі, 78), Леріс, Рінкон (Верре, 68), Сабірі, Джурічіч (Вільяр, 74) — Капуто (Квальярелла, 79).

Ювентус: Перін — Сандро (Де Шільйо, 46), Бремер, Ругані, Данілу — Рабьо, Локателлі (Ровелла, 85), Маккенні (Міретті, 65) — Костич, Куадрадо (Кін, 77) — Влахович.

Попередження: Джурічіч, Сандро, Леріс, Верре