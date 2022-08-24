Італійський форвард залишив Торіно на правах вільного агента.
Андреа Белотті, getty images
24 серпня 2022, 18:29
Нападник збірної Італії Андреа Белотті у літнє трансферне вікно покинуть Торіно на правах вільного агента.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, Рома близька до завершення процедури підписання 28-річного італійця.
Римський клуб погодив усі умови з Белотті ще кілька тижнів тому – залишилися лише підкріпити домовленість на офіційному рівні підписом.
Минулого сезону Белотті провів 23 матчі за Торіно, в яких забив 8 голів та віддав 1 асист.