Італія

Італійський форвард залишив Торіно на правах вільного агента.

Нападник збірної Італії Андреа Белотті у літнє трансферне вікно покинуть Торіно на правах вільного агента.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, Рома близька до завершення процедури підписання 28-річного італійця.

Римський клуб погодив усі умови з Белотті ще кілька тижнів тому – залишилися лише підкріпити домовленість на офіційному рівні підписом.

Минулого сезону Белотті провів 23 матчі за Торіно, в яких забив 8 голів та віддав 1 асист.