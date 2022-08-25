Італія

Юнак у Турині навряд чи матиме достатньо ігрового часу.

Талановитий італійський центральний півзахисник Ніколо Фаджіолі завершив професійну підготовку в структурі туринського Ювентуса, проте в свої 21 рік досі не отримав гідного шансу проявити себе в складі "дорослої" команди, зігравши всього в двох поєдинках.

Не зважаючи на це, у Турині розраховують на нього в майбутньому, що підтверджує факт нещодавнього продовження з ним контракту аж до 2026 року.

Однак у цьому футбольному році головний тренер "зебр" Массіміліано Аллегрі не очікує на те, що італійцю вдасться отримати багато ігрового часу в основному складі, тому Ювентус наразі розглядає опції для його оренди.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, найближчою до підписання Фаджіолі є генуезька Сампдорія, яка найближчими годинами матиме зустріч із представниками "Старої Синьйори" з питання оренди футболіста.

У новому сезоні Ніколо двічі опинявся на лаві для запасних.