Італія

Футболіст став новачком багаторічного чемпіона Італії.

Туринський Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання форварда Марселя Аркадіуша Міліка.

Мова йде про оренду 28-річного форварда на один рік. Ювентус заплатить за оренду 800 тисяч євро та матиме право викупу за 7 мільйонів євро та два мільйони бонусами.

Мілік виступав за Марсель з сезону-2020/21. С тих пір він провів у футболці клубу 55 матчів, забив 30 голів та віддав три асисти.

Також польський гравець має досвід виступів за Аякс, Наполі, Баєр, Аугсбург та Гурнік Забже.