Італія

Football.ua представляє анонс гри третього туру чемпіонату Італії-2022/23.

Одним із двох (а то і трьох) центральних матчів третього туру італійської Серії А сміливо можна назвати протистояння між двома претендентами на Скудетто — Ювентусом і Ромою.

Аллегрі проти Моурінью. Прагматизм проти ще більшого прагматизму. Північ Італії проти клубу, який був створений для конкуренції з ним. Команда з кадровими проблемами проти команди, яка має їх ще більше.

Власне, про все це ми у нашому тексті і поговоримо.

ЮВЕНТУС — РОМА

СУБОТА, 27 СЕРПНЯ, 19:30. АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАССІМІЛІАНО ІРРАТІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Отже, що ми маємо перед стартом. Обидва колективи класно провели трансферне вікно, а поєднала їх одна персона — Пауло Дібала.

Аргентинцю набридло бути "одним із", він захотів стати римським Імператором (чи то другим після Імператора, якщо брати випадок Роми), якому аплодує переповнений Колізей. Хлопчику набридло прагнути до вершин — він вирішив змінити середовище, де вершина з'являється сама по собі. Просто через те, що у клубу не така велична історія, зате набагато більше пафосу.

За перші 2 тури важко сказати, чи встиг Дібала стати справжнім лідером "джалороссі". А ось той, кому ця ніша належить по праву, у грі проти туринців римланям не допоможе. На жаль, Ніколо Дзаньоло знову підкосила травма і він не поможе команді Жозе Моурінью близько трьох місяців.

На набагато довший термін вилетів Джорджиньйо Вейналдум, який зламав ногу. Очевидно, що нідерландець ще не встиг стати фундаментальним гравцем у футболі португальця, проте на нього точно були великі надії.

Рома все ще не оголосила про підписання Андреа Белотті, хоча після травми Дзаньоло це виглядало дуже логічним рішенням. Так, тоді б "вовкам" довелося перебудувати гру у 2 нападники з одним Дібалою під ними, але у нинішньому випадку місце Ніколо просто займе Ель-Шаараві. Стефан здатен замінити партнера формально, але не за класом. Той у нього суттєво нижчий.

Юве ж цього тижня підписав контракт із Аркадіушом Міліком — форвардом, який має ті самі характеристики, що і Душан Влахович. При цьому поляк є більш віковим і травматичним за серба футболістом, а також однозначно поступається у реалізації свого потенціалу.

Очікувати на зв'язку у даному разі не варто, адже це не Мората. Арек — це топова підміна, аби у разі відсутності Душана партнери навіть не відчували різниці. Або ж відчували не сильно.

Досі не відновилися від травм новачки Погба і Ді Марія (який показав у грі першого туру проти Сассуоло всі свої найсильніші якості), що створює масу проблем для Массіміліано Аллегрі. Центр поля туринців виглядає справжнім жахіттям, де футболісти не можуть зв'язати гру.

У цьому контексті дуже в тему було би підписання колишнього гравця Роми Леандро Паредеса з ПСЖ, проте навіть якщо це якимсь дивом станеться до матчу, у заявці аргентинця точно ніхто не побачить.

Не здивуємося, якщо алланаторе "зебр" випустить на поле Мойзе Кіна, якого хвалив ще перед грою проти Сампдорії. Варіант із одним нападником під Влаховичем виглядає цілком логічним, адже Юве потрібна додаткова гострота в атаці.

Юве потрібно те, що здатен давати футболіст зовсім іншого плану — Анхель Ді Марія. І те, що Кін може дати більшою мірою, ніж Маккенні.

Символічно, що якраз після цього матчу з Ювентуса до Роми може перебратися швейцарський хавбек Деніс Закарія, якого Аллегрі аж ніяк не бачить у стартовому складі. У цьому матчі його важко очікувати навіть у ролі "джокера" — до зразка себе у Боруссії Менхенгладбах 25-річний хавбек дуже і дуже далекий.

У свою чергу Войцех Щенсни, чия футбольна доля вже встигла зв'язати обидва клуби, продовжує відновлюватися від травми. Та й до Періна, скажемо прямо, з усіх гравців Юве питань найменше...

Ми ж прогнозуємо у цьому матчі обережний футбол з обох сторін і мінімальну звитягу господарів. Втім, не варто сильно дивуватися, якщо кінцевий результат буде таким же в іншу сторону. А от рахунок з розряду 3:3 — з області фантастики.

Орієнтовний склад Ювентуса: Перін — Данілу, Бремер, Бонуччі, Сандро — Рабьо, Локателлі — Куадрадо, Костич — Кін — Влахович

Орієнтовний склад Роми: Патрісіу — Смоллінг, Манчіні, Ібаньєс — Челік, Крістанте, Пеллегріні, Спінаццола — Дібала, Ель-Шаараві — Абрахам

Не зіграють: Щенсни, Погба, Ді Марія (травми) — Вейналдум, Дзаньоло (травми)

ПРОГНОЗ 1:0

