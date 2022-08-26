Італія

Римляни відправили три м'ячі у ворота Хандановича.

Інтер в рамках поєдинку третього тура елітного дивізіону чемпіонату Італії відправився у гості до Лаціо та поступився Лаціо.

Команда з Мілану пропустила під завершення першої половини гри, а вже на початку другого тайму Мартінес встановив паритет.

Тим не менш, команда Саррі змогла знов вийти вперед та трохи пізніше зняти всі питання про переможця.

Лаціо - Інтер 3:1

Голи: Феліпе Андерсон, 40, Луїс Альберто, 75, Педро, 86 — Мартінес, 51

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Хюсай, 71), Габаррон, Романьолі, Марушич — Весіно (Луїс Альберто, 57), Катальді (Маркос Антоніо, 84), Мілінкович-Савіч, — Феліпе Андерсон (Канчельєрі, 84), Дзакканьї, Іммобіле.

Інтер: Ханданович — Думфріс (Дарміан, 69), де Врей, Шкріньяр, Бастоні, Дімарко (Гозенс, 69) — Брозович, Гальярдіні (Чалханоглу, 77), Барелла (Корреа, 77) — Мартінес, Лукаку (Джеко, 69),