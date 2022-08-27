Італія

За форварда буде сплачено чималі кошти.

Навіть за умов відсутності потреби брати участь у єврокубкових баталіях цього футбольного року бергамаська Аталанта все ще залишається достатньо відомим клубом на трансферному ринку, що забезпечує їй якісні підписання.

Зокрема, не встигла розлетітись пресою інформація про те, що "оробічі" розглядають варіант із придбанням нападника австрійського Штурма Расмуса Гейлунна, як клуби майже одразу досягли домовленості щодо продажу талановитого 19-річного гравця.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, "Богиня" сплатить 17 млн євро за датського виконавця.

Українські вболівальники мають пам’ятати Гейлунна, оскільки його гол став єдиним для австрійського Штурма під час дуелі проти київського Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Усього ж в новому сезоні на рахунку Расмуса вже шістьма голам та трьома результативними передачами.