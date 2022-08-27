Італія

Чемпіон Італії шукає варіанти для підсилення оборонної ланки.

В разі переходу Веслі Фофана до Челсі захисник "синіх" Трево Чалоба може стати гравцем Мілану.

Про це повідомляє портал Football Italia.

"Россонері" хочуть максимально посилити склад перед стартом нового сезону центральним захисником та центральним півзахисником, тож кандидатура гравця Челсі, котрий, здається, навряд чи буде відігравати важливу роль у Томаса Тухеля, розглядається серйозно.

Чемпіон Італії хотів би взяти англійця в оренду із опцією викупу, як це було свого часу із Фікайо Томорі.

Минулого сезону Трево провів 20 поєдинків за "синіх" у АПЛ.