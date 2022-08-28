Італія

Форвард знайшов новий клуб в Італії.

Після закінчення контракту форварда збірної Італії Андреа Белотті із Торіно, багато європейських клубів намагались його підписати на правах вільного агента.

Але вдалося це римській Ромі. Клуб на своєму офіційному сайті оголосив про перехід 28-річного нападника. Він буде грати під 11 номером.

Контракт підписаний на один рік з можливістю продовження на два сезони у разі виконання певних спортивних умов.

"Амбіції для зростання Роми є для всіх, і вони викликали у мене неймовірну подорож: на даному етапі моєї кар’єри я хочу продовжувати вдосконалюватися день за днем, і я щасливий, що можу це зробити з новим колективом. Тепер я не можу дочекатися, щоб почути гімн на стадіоні, перед нашими вболівальниками", — сказав Белотті.

У Серії А Белотті забив 106 голів у 270 матчах, більшість із них у футболці Торіно, клубу, у якому він грав 7 сезонів і тривалий час був капітаном.