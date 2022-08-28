Італія

Завершились два матчі чемпіонату Італії.

У рамках третього туру італійської Серії А завершились два поєдинки.

Салернітана вдома не залишила шансів Сампдорії, здобувши перемогу з рахунком 4:0.

У першому таймі голами відзначились Діа та Бонаццолі. У другому забивали Вілена та Ботхейм. Усі чотири автори голів — літні новачки Салернітани.

Салернітана - Сампдорія 4:0

Голи: Діа, 7, Бонаццолі, 16, Вілена, 50, Ботхейм, 76

Салернітана: Сепе — Бронн, Дьомбер (Капецці, 82), Фасіо, Кандрева (Самбія, 79), Маццоккі (Кастанос, 46) — Маджоре, Кулібалі, Вілена — Діа (Валенсія, 79), Бонаццолі (Ботхейм, 65).

Сампдорія: Аудеро — Ауджелло, Коллі, Фераррі, Депаолі — Віллар (Вієйра, 63), Джурічіч (Верре, 63), Сабірі, Рінкон, Леріс (Габб'ядіні, 63) — Капуто (Квальярелла, 63).

Попередження: Маццоккі, Депаолі, Рінкон, Ботхейм

У паралельному матчі Верона вдома приймала Аталанту.

Перший тайм пройшов без голів, хоча видався абсолютно рівним та цікавим. Відкритий рахунок був на 50 хвилині. Де Рон відпасував на Копмейнерса, який пробив чітко у ціль — 0:1.

Український півзахисник гостей Руслан Маліновський вийшов на поле зі старту, але на 66 хвилині був замінений на Бога. До цього він отримав жовту картку.

Верона — Аталанта 0:1

Гол: Копмейнерс, 50

Верона: Монтіпо — Коппола, Гюнтер, Чеккеріні (Гін, 65), Террачано (Дойг, 85), Лазович — Тамез (Кортіновіс, 85), Велозу (Онгла, 52), Іліч — Лазанья, Анрі (Джурич, 85).

Аталанта: Муссо — Толой, Демірал, Околі, Соппі (Едерсон, 46), Гатебур (Дзортеа, 66) — Копмейнерс, Маліновський (Бога, 66), де Рон, Лукман (Муріель, 46) — Сапата (Мехле, 89).

Попередження: Соппі, Копмейнерс, Маліновський, Чеккеріні, Гін