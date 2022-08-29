Італія

Футболіст вирішив залишити італійський чемпіонат.

Нападник Філіпе Кайседо, який останнім часом був у оренді в Інтері з Дженоа, знайшов собі новий клуб.

Футболіст на правах вільного агента перебрався до ФК Абха, який виступає у Саудівській Аравії. Контракт розрахований на один рік.

У минулому сезоні Кайседо зіграв за Інтер лише у трьох поєдинках Серії А, награвши в них 23 хвилини.

Раніше Кайседо, якому 33 роки, виступав за Лаціо, Манчестер Сіті, Леванте, Базель, Еспаньйол та клуб з країни 404.