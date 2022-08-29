Італія

Неаполітанський клуб розглядає варіант із 37-річним нападником.

Наполі прагне підписати форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду до кінця літа.

Як повідомляє Manchester Evening News, у керівництва неаполітанців відбулася розмова з Жорже Мендешем, агентом футболіста.

Вони націлені на підписання португальця на постійній основі, проте готові взяти 37-річного гравця в оренду, якщо час не дозволятиме реалізувати перший варіант.

Зазначимо, що Мендеш знову запропонував послуги Роналду Челсі.