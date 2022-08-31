Італія

Півзахисник не має змоги конкурувати за місце в складі в АПЛ.

Кар’єра в англійському Лестері для бельгійського центрального півзахисника Денніса Прата вже з моменту його трансферу з італійської Сампдорії влітку 2019 року вбачалась доволі складною, і же за два сезони футболіст був змушений вирушити в свою першу оренду, до Торіно.

Повернення до Серії A для 28-річного бельгійця завершилось 24 виходами на футбольне поле, під час яких від відзначився двома голами та двома гольовими передачами.

Зрештою, Денніс під час поточного трансферного вікна повернувся до колективу Брендана Роджерса для того, щоб учергове осягнути свою непотрібність "лисам", і зрештою вирушити шукати собі кращої долі деінде.

Італійська Фіорентина претендувала на його перехід на правах оренди, однак зрештою її випередив той-таки Торіно, який скористався існуючим досвідом співпраці з гравцем.

Як повідомляє італійська преса, наразі ведуться фінальні узгодження питань щодо ще одного року оренди Прата в складі "биків".